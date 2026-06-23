Scatta l’allerta temporali per numerose zone della Sardegna. L’avviso della Protezione civile arriva mentre in Sardegna si viaggia intorno ai 30 gradi e il caldo è opprimente.

L’avviso di criticità – di colore giallo – è valido, a partire dal pomeriggio, per tutta l’Isola, esclusi i territori di Gallura e Sulcis. Domani la perturbazione prevista dovrebbe essere più ristretta, andando a interessare l’Oristanese e la Sardegna centrale.

Il Comune di Cagliari fa sapere che in via precauzionale, a ulteriore tutela della sicurezza e della salute pubblica, «la Protezione Civile ha individuato le vie del territorio della Municipalità di Pirri dove è opportuno evitare di parcheggiare (vie: Balilla - dalla piazza Italia sino alla via Dandolo - e traverse; Italia; Dolianova; Sinnai; Settimo; Mara; Donori; Santorre Di Santarosa; Confalonieri; Ampere) e l'area di sosta sicura nella zona della Piscina comunale di Terramaini in via Pisano».

L'amministrazione invita i cittadini alla prudenza e a seguire gli aggiornamenti sui canali ufficiali del Comune.

(Unioneonline)

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