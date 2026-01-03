Maxi operazione della Polizia in Sardegna contro la pedopornografia online.

Arrestato in flagranza di reato un 53enne di Sassari, trovato in possesso di quasi duemila immagini e video di pornografia minorile. Denunciati a piede libero altri quattro cittadini italiani residenti nelle province di Cagliari e Sassari.

L’articolata indagine diretta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari è stata condotta dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Sardegna di Cagliari, sotto il coordinamento dal Centro Nazionale per la Pedopornografia Online, in collaborazione con l'organizzazione no profit Child Rescue Coalition.

Impiegati avanzati tool investigativi per localizzare gli utilizzatori degli account con cui erano stati condivisi e scaricati immagini e video di pornografia minorile. Disposte anche cinque perquisizioni nei confronti di altrettanti soggetti rintracciati sul territorio sardo, operazioni che hanno portato al sequestro di vari supporti di memoria per un totale di oltre 21 terabyte di dati.

