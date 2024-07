Non si placa l’ondata di caldo africano in Sardegna, dove le temperature toccano i 38-39 gradi, una media superiore di 4 gradi rispetto allo stesso periodo degli anni passati secondo gli esperti dell’Aeronautica Militare. E non aiuta il maestrale che sta soffiando sull’Isola: non supera i 15 nodi e il suo effetto è quello di spostare l’aria più calda dalle zone interne alle coste meridionali dell’Isola.

Cagliari per il ministero della Salute è una città da bollino giallo sia oggi che domani, con allerta di livello 1, mentre resta il rischio di incendi medio in tutta la Sardegna.

«Permane l'anticiclone nel bacino del Mediterraneo con alte temperature sino a 38-39 gradi specie nelle zone dell'interno dell'Isola - spigano dall'ufficio meteo dell'Aeronautica militare della base di Decimomannu - e la situazione rimarrà pressoché stazionaria sino al 17, con un ingresso di correnti nord occidentali non forti, che porterà aria più fresca».

Unica consolazione, non c’è più quel pulviscolo giallo nei cieli dell’Isola fatto di sabbia e polvere proveniente dal Nord Africa. Questo, spiegano dall’Aeronautica Militare, grazie all’alta pressione «posizionata tra Spagna e Africa» e alla «circolazione nord occidentale dei venti in quota».

(Unioneonline/L)

