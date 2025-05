È già allarme incendi in Sardegna. Sono dieci i roghi divampati oggi nell’Isola, con i mezzi aerei della flotta regionale in azione in due occasioni, a Macomer e Masullas.

Le fiamme a Macomer, in località "Su Muzzone", hanno percorso una superficie di circa 1 ettaro di pascolo alberato. Le operazioni di spegnimento, terminate poco dopo le 16, sono state coordinate dal personale della Stazione del Corpo forestale coadiuvato dal personale a bordo dell'elicottero proveniente dalla base elicotteri di Pula.

In agro del comune di Masullas, in località "Terraniu", il rogo ha interessato anche un bosco di conifere con l’elicottero risultato determinante per il contenimento delle fiamme.

Le operazioni di spegnimento e bonifica, tutt’ora in corso, sono state coordinate dal personale della Stazione forestale di Marrubiu, coadiuvato dal personale a bordo dell'elicottero decollato dalla base elicotteri di Pula e dal personale del CFVA di Oristano. Presenti sul posto anche due squadre dei Vigili del Fuoco provenienti da Ales e da Oristano.

