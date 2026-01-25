La notizia della Sardegna ferita dalla violenza del Ciclone Harry fa il giro del mondo.

Della devastante ondata di maltempo che ha investito l’Isola, così come la Sicilia e la Calabria, hanno dato conto moltissimi media internazionali, riferendo, oltre che della violenza della tempesta, anche degli ingenti danni che si è lasciata dietro.

“Si stimano 2 miliardi di danni nel Sud Italia dopo il passaggio del ciclone Harry”, titola ad esempio l’agenzia di stampa turca Anadolu. “Il ciclone Harry provoca enormi danni in Sardegna”, scrive invece Euronews. E così molti altri siti di news anglosassoni, francesi, spagnoli, tedeschi, austriaci, con le immagini della devastazione e dei danni arrivati anche dall’altra parte del globo, come in Cina, Malesia e Giappone, destando scalpore e preoccupazione.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata