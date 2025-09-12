La dea bendata ha fatto tappa in Sardegna, portando con sé due vincite importanti che hanno reso felici altrettanti giocatori del Lotto e del 10eLotto. In totale, oltre 142 mila euro sono stati assegnati nel concorso di giovedì 11 settembre, con la provincia di Sassari protagonista assoluta.

Il colpo più grosso è stato messo a segno a Usini, dove un fortunato giocatore ha centrato una quaterna secca sulla ruota di Firenze. Con una puntata di soli 5 euro, ha indovinato i numeri 9, 12, 36 e 44, portando a casa una vincita di 129.500 euro. Si tratta della vincita più alta dell’intero concorso, come riportato dall’Agenzia specializzata Agimeg.

Sempre in provincia di Sassari, un altro giocatore ha vinto 12.500 euro al 10eLotto grazie a un “5” realizzato in modalità istantanea a San Teodoro, nella frazione Traversa.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata