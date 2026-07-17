Un’altra giornata di incendi dal nord al sud della Sardegna dove sono ore caldissime non soltanto per le temperature. I primi fuochi sono partiti stamattina ma sono quelli divampati nel primo pomeriggio a preoccupare maggiormente le forze dell’antincendio.

Noragugume è assediata dalle fiamme. Sul posto stanno intervenendo due canadair e sei elicotteri del Corpo forestale regionale compreso un Super Puma. Le fiamme, partite dalla campagna, sono arrivate a sfiorare i confini del centro abitato.

Situazione pericolosa a Santu Lussurgiu in località Chiamenta. Tre elicotteri, tra cui un Super Puma, stanno intervenendo su un incendio divampato in una zona boscosa. Al lavoro anche le squadre a terra.

L'incendio a Santu Lussurgiu

Allarmante un rogo di vaste dimensioni a San Nicolò d’Arcidano nato stamattina in località Bau Mauro. Sono intervenuti tre elicotteri, tra cui un Super Puma, e un canadair proveniente da Olbia.

L’Isola ha cominciato a bruciare presto. Nel Sulcis in particolare il Corpo forestale è intervenuto con due elicotteri su un incendio nel territorio di Narcao in località Riu Frassu. Fiamme anche a Bottidda e a Bono in località Pedra Tunda. Il quarto incendio della mattina è divampato a Teti in località Masolo Prano. Fuoco anche a Girasole, località Cabras, e Sorso (località La Prunosa). Nel Cagliaritano un incendio si è verificato a Decimomannu in località Pisanu e nel capoluogo in via Campo Scipione.

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