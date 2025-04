La Sardegna celebra il 25 aprile. A Cagliari anzitutto, cantando “Bella ciao” ma senza la banda musicale nel rispetto della “sobrietà” chiesta dal Governo per la morte di Papa Francesco, e con il tradizionale corteo e la deposizione delle corone al Parco delle Rimembranze alla presenza delle autorità civili e religiose. E poi a Sassari, dove l’amministrazione comunale celebra l’80esimo anniversario della Liberazione dal nazi-fascismo con una cerimonia pubblica in piazza del Comune e a Palazzo Ducale, a partire dalle 10.30.

Corteo commemorativo anche ad Alghero, con partenza alle 9:30 da piazza Porta Terra, mentre a Nuoro l’appuntamento è alle 11 al Sacrario Militare del Cimitero comunale, con la posa delle corone di fiori e gli interventi istituzionali.

A Oristano ritrovo alle 10 al Parco della Resistenza per la commemorazione dei partigiani locali.

«Credo che anche Papa Francesco non avrebbe voluto che non si celebrasse il 25 aprile a causa di un lutto, anche per un lutto che lo riguarda – le parole di Antonello Murgia, coordinatore regionale Anpi - Detto questo, anche se in un primo tempo a Cagliari avevamo coinvolto la banda per il percorso, abbiamo poi optato per un solo trombettiere che suonerà il Silenzio e l'Inno di Mameli dal Parco delle Rimembranze».

Il corteo si snoderà nel capoluogo da Piazza Garibaldi per le strade cittadine, con una sosta in via Sonnino per la deposizione delle corone e arrivo in piazza del Carmine. «Sì, è un giorno di festa, ma le nostre manifestazioni non è che sono mai state molto 'estemporanee'. Ecco, a parte l'assenza della banda, diciamo che il resto rimarrà uguale. Riguardo alla sobrietà - aggiunge - mi sembra un po' sui generis, nel senso che ieri ci sono state le partite di campionato di serie A, che forse poteva essere anche meno importante rispetto all'ottantesimo della Liberazione».

E Bella ciao? «Si canterà senza la banda che aveva una funzione durante il percorso. Ne abbiamo parlato col prefetto e abbiamo concordato così, ma per il resto sarà tutto uguale».

