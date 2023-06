Si è svolto questa mattina a Villa Devoto l’incontro sui temi della sanità, richiesto dai Riformatori al governatore Solinas. Oltre al capogruppo Annalisa Mele, erano presenti Michele Cossa, Franco Meloni, Pierpaolo Vargiu e l’assessore agli Enti Locali Aldo Salaris.

Introducendo la riunione, il Presidente ha sottolineato come la Sardegna abbia oggi «un’occasione unica».

«Per la prima volta, dopo quasi mezzo secolo – ha detto Solinas - possono essere programmate risorse di bilancio certe per oltre un miliardo e mezzo di euro, interamente destinate al potenziamento dell’offerta ospedaliera pubblica. Per il nostro Sistema sanitario regionale è un momento storico – ha sottolineato il presidente - che in pochi anni può consentirci di cambiare radicalmente la qualità della sanità al servizio dei sardi”.

La delegazione dei Riformatori ha apprezzato le parole del Presidente, condividendo «l’esigenza di una profonda modernizzazione dell’attuale rete ospedaliera sarda, con la costruzione, ormai indifferibile, di nuovi presidi e il rafforzamento di quelli provinciali già esistenti».

I Riformatori hanno poi chiesto «garanzie sul ruolo e sui tempi di realizzazione del nuovo Ospedale di Cagliari (suggerendo per tutti gli appalti l’attivazione di procedure esecutive con i poteri commissariali di urgenza) e - in attesa dei nuovi presidi - sull’accelerazione dei lavori previsti per la realizzazione della piastra tecnologica del Brotzu».

Solinas, dal canto proprio, «ribadendo la sua convinzione sulla possibilità di avere tempi brevi per la realizzazione delle nuove strutture ospedaliere, ricordando che «in altre regioni italiane si è riusciti a contenerli addirittura in 30 mesi», ha concordato con i Riformatori che «le risorse economiche attualmente destinate all’Arnas Brotzu sono intoccabili e verranno utilizzate secondo le indicazioni dell’Azienda stessa, con l’obiettivo di tutelare e potenziare la sua offerta di alta specializzazione che le consente di essere il principale punto di riferimento della sanità pubblica sarda».

Una «ferma volontà» apprezzata dai Riformatori (che hanno annunciato la presentazione di una propria mozione complessiva in Consiglio sui temi della programmazione sanitaria, che verrà proposta per la condivisione alle altre forze di maggioranza), soprattutto per quel che concerne «gli interventi sulla modernizzazione della rete ospedaliera cagliaritana, in particolare attraverso il potenziamento della funzione dell’ARNAS Brotzu e la tutela del completamento strutturale del Policlinico Duilio Casula».

