Sanità sarda, la rabbia dei lavoratori: «Troppe criticità»Da nord a sud dell’Isola la protesta dei medici e dell’intero comparto
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Medici e l’intero comparto, infermieri, amministrativi, operatori sociosanitari: il mondo della sanità è in fibrillazione da nord a sud dell’Isola. In generale, denunciano gravi carenze d’organico, disorganizzazione e disagi, questioni contrattuali irrisolte da troppo tempo, problemi che stanno portando a una mobilitazione continua, scioperi, sit-in e lettere di protesta che evidenziano rabbia e frustrazione, e alla fine si riflettono sull’assistenza ai pazienti.
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