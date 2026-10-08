Una boccata d’ossigeno e qualche opportunità in più per frenare lo spopolamento. Sono diversi infatti in queste settimane i Comuni dell’Alto oristanese che stanno pubblicando i bandi o deliberando sui criteri per la concessione di contributi per l’acquisto e la ristrutturazione della prima casa grazie agli interventi di carattere regionale in tal senso. Una misura che costituisce indubbiamente un aiuto. Il Comune di Fordongianus ha pubblicato il bando relativo all’annualità 2026. Il contributo può coprire fino al 50% della spesa ammissibile, nel limite massimo complessivo di 15 mila euro. “Le domande – chiariscono dal Comune - devono essere presentate entro le ore 12 del 30 ottobre 2026, utilizzando esclusivamente il modello allegato al bando, mediante PEC, raccomandata A/R oppure consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune”. A Busachi dovranno essere presentate entro il 31 ottobre all’indirizzo: info.busachi@legalmail.it oppure con raccomandata A/R all’indirizzo del Comune o consegnate a mano. A Ghilarza scadenza il 30 ottobre con invio all'indirizzo protocollo@pec.comune.ghilarza.or.it o per raccomandata A/R o consegna a mano. Stessa procedura ad Aidomaggiore e Fordongianus. Nei siti dei Comuni disponibili i bandi con tutti criteri per poter partecipare.

© Riproduzione riservata