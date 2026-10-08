Il Comune di Muravera invita tutti gli agrumicoltori del territorio a partecipare a un importante incontro dedicato al futuro e alla valorizzazione della nostra produzione agrumicola. L'appuntamento è per domani, venerdì alle 18 presso la Sala Consiliare del Comune.

«All'incontro - spiega il Comune in una nota- saranno presenti Salvatore Lotta, direttore commerciale de "𝗟'𝗢𝗿𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗘𝗹𝗲𝗼𝗻𝗼𝗿𝗮" (Soc. Coop. Agricola Campidanese) e gli a𝘀𝘀𝗲𝘀𝘀𝗼𝗿𝗶 𝗮𝗹𝗹'𝗔𝗴𝗿𝗶𝗰𝗼𝗹𝘁𝘂𝗿𝗮 dei Comuni del Sarrabus.​Un'opportunità di confronto e crescita per creare sinergie e dare nuovo impulso al comparto agricolo locale». Un settore, quello agrumicolo, in forte crisi in tutto il Sarrabus. Il sogno è quello di riportarlo al suo antico splendore con gli agrumi che contribuivano in maniera importante a creare lavoro ed economia.

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