Barbara Manca torna sulla fusione degli aeroporti, facendo sapere che «l'indirizzo non è cambiato» con una nota diffusa ieri dopo la risposta a un’interrogazione politica data dall’assessora ai Trasporti nei giorni scorsi. Ma sulla consegna degli scali sardi ai privati di F2i Ligantia riprendono posizione pure i consiglieri di FdI, Paolo Truzzu e Alessandro Sorgia, che all’esponente della Giunta avevano posto i quesiti e adesso le fanno notare «la diversità delle due versioni» visto l’incarico affidato per «valutare le alternative alla precedente configurazione dell’operazione». «Danno una versione ogni giorno», sottolineano gli esponenti di FdI, ragion per cui «attendiamo quella definitiva».

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