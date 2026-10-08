Il coordinamento pedagogico territoriale dei comuni di Burcei, Maracalagonis e Sinnai, in collaborazione con Polisolidale, organizza un incontro formativo con il dottor Alessandro Caneto. L’appuntamento è per il 12 ottobre dalle 16 alle 19, nella sala consiliare del Municpio.

Un'iniziativa aperta a educatori, genitori di neonati e bambini piccoli, e insegnanti dei tre territori, per imparare a intervenire tempestivamente in caso di emergenza.

Si parlerà di alimentazione del bambino sano e malato, della prevenzione del soffocamento e di nozioni di rianimazione cardiopolmonare. Prevista anche parte pratica sulla disostruzione delle vie aeree, sulla rianimazione e l'uso del defibrillatore.

Altri incontri si terranno nelle successiva settimane a Sinnai e Maracalagonis.

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