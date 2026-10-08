Sarà Settimo Nizzi, nella sua veste di presidente della Provincia, a guidare la conferenza socio-sanitaria della Asl di Olbia, così come previsto dalla legge. La presa d’atto stamattina al termine della conferenza dei sindaci dedicata in larga parte all’intervento del direttore generale Antonio Irione. Il presidente sarà affiancato dalla sindaca di Tempio Gianna Masu (essendo l’altro capoluogo, Olbia, guidato da lui stesso) e da tre rappresentanti dei due distretti che devono essere ancora stabiliti.

Per quasi due ore la riunione è stata dedicata al bilancio dell’estate (con le sue solite emergenze) e alle misure che la Asl programma di mettere in campo per arginare le principali criticità ad iniziare dalle interminabili liste d’attesa. Tra le misure l’incremento del personale e una diversa gestione del cup.

I numeri hanno disegnato l’emergenza estiva: gli accessi nei Pronto soccorso della Asl di Olbia sono stati da giugno ad agosto ventimila, un dato che colloca l’azienda prima in Sardegna e Olbia, con i suoi tredicimila pazienti, il secondo ospedale sardo (ma con un organico sottodimensionato). Tra le criticità segnalate le drammatiche carenze della Psichiatria e quelle della Pediatria. In previsione, entro la fine dell’anno, oltre duecento assunzioni.

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