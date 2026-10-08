Il 15 ottobre si svolgerà nell'aula consiliare del Comune di Maracalagonis dalle ore 17, il primo dei tre incontri convocati dal Comune per parlare del Piano urbanistico comunale. Il ottobre si parlerà del centro abitato, altri due incontri nelle due settimane successive, tratteremo Zona costiera e l'area lungo la ex Orientale sarda che ricade nel territorio comunale.

Saranno presenti anche i tecnici incaricati della redazione del PUC e l'Ufficio Urbanistica.

L'obiettivo come si legge in un comunicato-è quello di arrivare alla proposta univoca del PUC in Consiglio comunale entro dicembre 2026 come già annunciato in Consiglio con una proposta e adozione nel 2027.

L'incontro è aperto a tutti i cittadini, agli amministratori tutti e ai professionisti. Ognuno potrà intervenire sul tema.Le vostre idee, le vostre esigenze, le vostre proposte sono fondamentali.

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