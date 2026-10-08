L’allarme: «La Planargia rischia di pagare il prezzo di rallentamenti e sacrifici»Il consigliere provinciale di Avs Angelo Masala dopo la sospensione dell’ultima seduta del Consiglio
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La sospensione della seduta del Consiglio provinciale di lunedì accende nuove preoccupazioni sul futuro delle opere pubbliche in Planargia - Montiferru. A lanciare l’allarme è il consigliere provinciale di Avs e consigliere comunale di opposizione a Bosa Angelo Masala che punta il dito contro le difficoltà della maggioranza nel garantire il numero legale e, soprattutto, contro i ritardi che continuano a interessare alcuni interventi viari ritenuti strategici per il territorio. Secondo Masala, quanto accaduto nell’ultima riunione dell’assemblea provinciale rappresenta un segnale politico e amministrativo da non sottovalutare. La principale preoccupazione riguarda però le conseguenze concrete per il territorio.
Nel mirino finiscono infatti alcuni interventi sulla viabilità provinciale, fondamentali per collegamenti e sicurezza stradale. In particolare, il riferimento è ai lavori previsti lungo la Magomadas-Tresnuraghes e la Tinnura - Sagama, Scano di Montiferro-Cuglieri, opere il cui completamento è stato rinviato al 2028. Una prospettiva che il consigliere considera difficile da accettare.
«Le ragioni tecniche valgono per tutti e non soltanto per la Planargia- afferma- in quanto non vorrei che il territorio continui a pagare il prezzo di rallentamenti e sacrifici». Per il consigliere infatti, emerge ancora una volta il rischio che le aree periferiche vengano poste in secondo piano rispetto ad altre priorità amministrative.