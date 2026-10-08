Dopo mesi di attesa, a Torregrande la partita dell’Area Grandi Eventi entra finalmente nel vivo. Sul tavolo del Comune ci sono due offerte per la gestione dell’area e dell’adiacente sosta camper: una arriva da un raggruppamento di realtà dell’Oristanese, l’altra dalla cooperativa sociale Sulcis Sardegna di Buggerru.

Questa mattina la commissione giudicatrice, presieduta dalla dirigente del settore Programmazione Maria Rimedia Chergia, ha aperto i plichi arrivati entro la scadenza del 25 settembre.

Adesso comincia la fase decisiva: la commissione esaminerà in seduta riservata le offerte tecniche e assegnerà i punteggi, prima di passare alla valutazione economica.

Il primo concorrente è il raggruppamento guidato da Quamvis, specializzata nell’organizzazione di eventi sportivi, culturali, teatrali e turistici, insieme ad Asd e cooperativa Sea Scout e ad Ainnanti di Siris, attiva nei servizi sociosanitari per adolescenti e giovani adulti. L’altra proposta è della cooperativa sociale Sulcis Sardegna, che già gestisce l’area sosta camper di Buggerru.

La concessione durerà vent’anni, prorogabili fino a trenta, con un canone a base d’asta di 35 mila euro all’anno. Per i primi tre anni è previsto però un canone ridotto al 10 per cento, pari a 3.500 euro annui. Al futuro gestore spetteranno manutenzione, custodia, valorizzazione e organizzazione degli eventi.

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