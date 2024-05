L'assessore regionale alla Sanità, Armando Bartolazzi, pronto a incontrare i medici di Medicina generale per fare il punto sulle criticità del settore e gli interventi necessari da adottare.

L’appuntamento è fissato per domani alle 15 nella sede dell’assessorato in via Roma.

All’incontro sono stati convocati la Federazione Italiana Medici di Medicina Generale (FIMMG), il Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani (SNAMI), il Sindacato Medici Italiani (SMI), la CISL Medici e la Federazione Medici del Territorio (FMT).

«Ho chiesto questo incontro - spiega Bartolazzi - al fine di migliorare la situazione esistente del settore e ragionare insieme sia sulle azioni più urgenti sia su quelle strutturali».

«A breve - conclude Bartolazzi - organizzeremo incontri analoghi con i sindacati delle altre categorie del comparto sanità e con i sindaci con il coinvolgimento dell’Anci».

L’annuncio arriva all’indomani dello scenario prospettato dalla Governatrice Alessandra Todde dopo il confronto al Ministero dell’Economia circa il rischio di commissariamento nazionale per la Sanità dell’Isola.

Al centro dei rilievi sollevati dal MEF, la mancata trasmissione, da due anni, dei dati del sistema sanitario isolano ad Agenas, l'Agenzia del Ministero che si occupa del monitoraggio.

