San Valentino fortunato per la Sardegna.

Le estrazioni del Lotto del 14 febbraio hanno infatti premiato l’Isola ben 93mila euro di vincite.

La Dea Bendata – segnala l’agenzia specializzata Agipronews – ha baciato un fortunato giocatore a Dorgali, con un premio da 47.500 euro, e un altro scommettitore a Oristano, dove si è registrata una vincita da 45.500 euro.

L'ultimo concorso del Lotto, in totale, ha distribuito premi per 5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di quasi 158 milioni in questo 2023.

Giocata fortunata anche a Quartu, in questo caso al SuperEnalotto, dove uno scommettitore si è portato a casa 63.594 euro con un 5.

(Unioneonline/l.f.)

