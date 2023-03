Prosegue la mobilitazione dei lavoratori della Portovesme srl e della Fonderia di San Gavino Monreale per la difesa dei posti di lavoro.

A San Gavino gli operai sono ancora in “assemblea permanente” nello stabilimento, dove questa mattina verrà celebrata una messa con il vescovo. Anche la diocesi di Ales, infatti, come l’amministrazione comunale solidarizza con la battaglia dei lavoratori, che, nelle loro stesse parole, stanno vivendo «momenti drammatici».

Lunedì mattina, invece, a Portoscuso è in programma l’assemblea degli operai della Portovesme srl, dove nelle scorse ore alcuni lavoratori si sono simbolicamente incatenati ai tornelli. Un confronto per decidere quali “azioni di lotta” intraprendere per tenere viva l’attenzione sulla vertenza che finora non ha trovato sbocchi favorevoli alla ripresa della produzione.

