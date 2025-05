Una festa rovinata da un grave episodio: nella notte tra venerdì e sabato, ignoti si sono introdotti nella casa dei nuovi priori di San Francesco, portando via oro e preziosi. La scoperta è avvenuta solo sabato pomeriggio, al rientro dal pranzo conviviale di S’Arbore, momento conclusivo del passaggio di consegne al santuario di Lula.

Il colpo – I ladri hanno agito di notte, forzando l’ingresso dell’abitazione di Corte, alla periferia di Nuoro, approfittando dell’assenza dei padroni di casa. Una volta dentro, hanno messo tutto a soqquadro, riuscendo a trafugare diversi oggetti di valore, il cui ammontare è ancora in fase di accertamento. I festeggiamenti per il ritorno a casa si sono interrotti bruscamente con una bruttissima sorpresa. In un attimo, la gioia per il nuovo incarico si è trasformata in amarezza. Giovanni Farina e Daniela Marongiu erano appena subentrati a Ivan Mariane e Maura Cavada nel ruolo di priori, incarico centrale nella tradizione del pellegrinaggio a Lula. La festa, sentita dalla comunità, è stata così segnata da questo vile gesto.

Le indagini – Sul posto gli agenti della Scientifica. La Polizia sta analizzando le immagini delle telecamere di sicurezza della zona e raccogliendo testimonianze per cercare i responsabili. La comunità, profondamente colpita, si è stretta attorno ai nuovi priori, esprimendo vicinanza e sdegno. Si fa appello al senso civico di tutti: chiunque abbia notato movimenti sospetti o disponga di informazioni è invitato a rivolgersi alle forze dell’ordine. I priori, eletti dalla comunità, hanno il compito di custodire ogni fase della festa, mantenendo vivo un patrimonio di fede e tradizione che si tramanda da generazioni. Il gesto non ha colpito solo loro, ma simbolicamente, tutti i fedeli.

