Costerà cinque milioni e accoglierà i clienti per circa tre anni. Il mercato di piazza Nazzari, che da maggio 2023 sostituirà l’ex mercato di San Benedetto, che sarà al centro di una profonda ristrutturazione, è stato presentato ieri dal sindaco Paolo Truzzu agli operatori.

La nuova struttura prefabbricata avrà una superficie di oltre 4.000 metri quadri di cui circa 2.500 occupati dai box dei 188 concessionari. Avrà tre ingressi in via Sant’Alenixedda, via Bacaredda e via Cao San Marco.

"Mentre verrà realizzata la nuova struttura, i concessionari potranno continuare a lavorare in quella vecchia”, hanno spiegato il sindaco Paolo Truzzu e l’assessore alle Attività produttive Alessandro Sorgia.

