Salgono a 5 i casi di variante Omicron del Covid-19 in Sardegna. Gli ultimi due test, sequenziati nel laboratorio di analisi chimico cliniche e microbiologia dell'Aou di Cagliari, si vanno ad aggiungere ai tre già accertati nel giorni scorsi tra il Sassarese e il Cagliaritano.

E c’è poi un ulteriore caso sospetto insieme ai due che sono all'esame del laboratorio dell'Aou di Sassari e per i quali gli esiti si conosceranno non prima di Natale. "Stiamo ancora concludendo il tracing ma verosimilmente si tratta di casi di importazione - spiega il direttore sanitario dell'Aou di Cagliari, Ferdinando Coghe, già direttore del laboratorio di microbiologia - l'età dei soggetti è tra i 40 e i 55 anni".

"Fino ad oggi – aggiunge – la variante predominante era la Delta, poi è arrivata anche la Delta plus ma ora si sta affacciando la Omicron che, per una questione biologica, è molto più veloce e tenderà a prendere il posto di Delta. Come accade con l'influenza non esiste un vaccino che in assoluto impedisce di sviluppare la malattia, ma questi sieri offrono la possibilità di contrarre una forma clinica più gestibile e si è visto anche che la finestra di contagio è molto più stretta".

