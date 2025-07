Un'altra giornata di disagi per il quartiere popoloso di Serra Li Pozzi, a Porto Torres, dove è prevista l'interruzione idrica dalle 6 di lunedì 14 luglio fino alle 12 del giorno successivo (martedì 15). Nel centro abitato non ci sarà nessuno stop all'erogazione dell'acqua grazie alla fornitura garantita dai pozzi di Li Pidriazzi. Il disservizio colpisce una fetta di popolazione, all'ingresso della città a seguito una serie di interventi previsti nell'acquedotto Coghinas II che rifornisce acqua grezza al potabilizzatore di Truncu Reale - al servizio di Sassari, Porto Torres e Stintino- per i quali si prevedono fonti di approvvigionamento alternative e tempi di recupero necessari al riavvio del sistema idrico. A partire dalle 9 e fino al rientro della emergenza, pertanto, sarà operativo il servizio sostitutivo con autobotte presso il campo sportivo di piazza Cagliari 1970, in viale delle Vigne, dove il mezzo sarà presente fino alla fine della emergenza.

