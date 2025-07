Un nuovo primato per lo scalo industriale di Cagliari: è arrivata ggi la nave più grande mai ormeggiata a Porto canale.

Con una lunghezza di 399 metri, una larghezza di 54 e una capacità di carico di 16.652 Teu, Msc Venice attracca al terminal Mito (Mediterranean Intermodal Terminal Operator) of Sardinia, il terminal internazionale del Gruppo Grendi dove sono in programma circa 3.600 movimenti per l’imbarco e lo sbarco dei containers.

«L’attività di MITO è cresciuta costantemente in questi anni come dimostra l’organizzazione di questa operazione. In particolare nei primi sei mesi di quest’anno i movimenti LoLo sono stati 39.921, pari a 67.865 TEU, a cui vanno aggiunti i movimenti RoRo per i collegamenti con il Nord Africa pari 28.462 TEU. Oltre 96mila TEU in totale al 30 giugno 2025 che mostrano una netta crescita rispetto ai 62.205 del 2024 (+55%)», ha commentato Antonio Musso, amministratore delegato del Gruppo Grendi.

«Vogliamo continuare a investire sullo sviluppo delle attività e per questo abbiamo chiesto una concessione ventennale».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata