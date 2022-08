Cinque gli incendi che si sono registrati nella giornata di oggi in Sardegna, due le emergenze per le quali il Corpo forestale ha utilizzato non solo le squadre a terra ma anche i mezzi aerei.

Le fiamme si sono sviluppate a Calangianus, nella zona “Sigara”, dove lo spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Calangianus e Tempio Pausania, con l’elicottero proveniente dalla base del CFVA di Limbara. Sono intervenute le squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Luras, Sant'Antonio di Gallura e di Tempio Pausania, i volontari delle associazioni di Tempio Pausania.

Incendio anche a Tiana, in località “Sorrozello”, dove le operazioni sono state coordinate dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Tonara, coadiuvata dal personale a bordo dell'elicottero proveniente dalla base del CFVA di Sorgono.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata