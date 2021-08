Sarà una giornata da bollino rosso quella di domani per quanto riguarda il pericolo incendi in Sardegna.

Tanto che la Protezione civile regionale ha innalzato il livello di pericolosità da arancione a rosso.

Il pericolo “estremo” riguarda mezza regione: dal Sulcis al Campidano sino all'Oristanese e parte del Nuorese e Sassarese. Inoltre viste le alte temperature il ministero della Salute ha diramato, sino a mercoledì 11 agosto, un avviso per le ondate di calore che interesseranno anche Cagliari. Il codice di allerta è di livello 1 ed è caratterizzato dal colore giallo, per le giornate di oggi e domani, con temperature che si attesteranno tra i 25 e i 38 gradi, mentre per mercoledì 11 il codice di allerta è di livello 2, colore arancione, con temperature che arriveranno a ridosso dei 40 gradi.

