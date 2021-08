Il gran caldo è destinato a crescere d’intensità nei prossimi giorni e potrebbe favorire gli incendi in tutto il Paese. In particolare in Sardegna, dove le temperature raggiungeranno anche i 45 gradi.

Il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio lancia un appello, chiedendo di tenere comportamenti corretti e segnalare immediatamente anche un piccolo focolaio.

"Abbiamo alle spalle giornate impegnative e drammatiche sul fronte della lotta agli incendi – le parole di Curcio –, le temperature che ci attendono nei prossimi giorni ci impongono la massima attenzione, per questo è fondamentale evitare ogni comportamento che possa generare incendi e segnalare tempestivamente anche roghi di piccola entità”.

Le temperature, particolarmente alte nel centro sud, raggiungeranno valori elevati soprattutto nelle giornate di martedì 10 e mercoledì 11 agosto, “con valori, nelle località interne della Sicilia e della Sardegna, prossimi ai 45 gradi”.

Per questo servirà la massima attenzione e la massima collaborazione da parte delle istituzioni e di tutti i cittadini.

Il Dipartimento della Protezione Civile, insieme a tutto il servizio Nazionale e la flotta di Stato, conclude Curcio, è al lavoro "senza sosta per contenere i roghi che stanno interessando il Centro-Sud. Squadre a terra e canadair sono, anche oggi, fortemente impegnati in Calabria, regione dove purtroppo nei giorni scorsi abbiamo registrato due vittime. Non faremo mancare il nostro supporto alle regioni maggiormente colpite da questi eventi".

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata