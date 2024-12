In arrivo da Roma oltre 60 milioni di euro per contrastare il dissesto idrogeologico in Sardegna.

Lo ha annunciato il Ministero dell’Ambiente, in una nota, dove si legge: «Le risorse, previste per il 2024, sono accompagnate dalle nuove disposizioni normative introdotte con il Decreto-Legge Ambiente approvato ieri, che rafforzano il ruolo dei presidenti di Regione e Provincia come Commissari straordinari, velocizzano la spesa e semplificano le procedure operative». Per il viceministro Vannia Gava si tratta di «strumenti più celeri per mettere in sicurezza territori, economia e comunità».

Di seguito, il dettaglio degli interventi prioritari che saranno finanziati:

19 milioni di euro sono destinati alla mitigazione del rischio idraulico nel Comune di Bitti (NU)

17 milioni di euro serviranno per la costruzione di vasche di laminazione in territorio di Pirri (CA)

4 milioni di euro verranno investiti in lavori di somma urgenza in località La Vignaccia, a Castelsardo (SS)

3 milioni di euro per opere di mitigazione a San Teodoro (SS)

3 milioni di euro per interventi sui canali a Orgosolo (NU)

1,8 milioni di euro per il superamento delle problematiche idrauliche del canale coperto a Orosei (NU)

2,1 milioni di euro per interventi di mitigazione del rio Sa Piana a Monti (OT)

2,9 milioni di euro per opere nel centro abitato di Ossi (SS)

1,4 milioni di euro per il completamento della messa in sicurezza dell’abitato di Is Fiascus, a Masainas (SU)

1,5 milioni di euro per lavori sul versante franoso a Ploaghe (SS), località Santa Giulia, più altri 500mila euro per la località Zaccaria, nello stesso Comune

1 milione di euro per Decimomannu (CA)

1 milione di euro per interventi sulla diga in località Bunnari, a Sassari (SS)

1,6 milioni di euro per Chiaramonti (SS)

600mila euro per lavori di consolidamento a Ittiri (SS) e 500mila euro a Osilo (SS)

500mila euro per interventi sul canale Riu Tungoni a Viddalba (SS)

400mila euro per interventi sul costone roccioso a Tiana (NU).

170mila euro serviranno per interventi di riassetto idraulico del rio Silis e del rio Predugnanu a Sorso (SS) e 150mila euro per interventi di sistemazione idraulica nel Comune di Budoni (SS).

