Lo avevano annunciato nella recente assemblea a Tramatza e c’è una prima data. Venerdì prossimo i pastori senza bandiera si sono dati appuntamento, con trattori al seguito, alle 18 sulla 131 dcn Nuoro-Olbia, uscita Sologo, verso Bitti e la Baronia.

«Un primo segnale in attesa di risposte concrete», precisano i promotori. Il ritorno sulle strade non sarà l’unica iniziativa. «Si sta infatti anche preparando un documento su tutte le maggiori criticità che stanno affrontando le nostre aziende – spiega in una nota Nenneddu Sanna – e il documento in collaborazione con l ANCI Sardegna, sarà inoltrato a tutti i comuni che lo potranno approvare (se lo ritengono opportuno ) o in giunta o in consiglio».

Lo stesso documento sarà anche inviato ai capigruppo in consiglio regionale, «affinché si arrivi ad un confronto diretto con l assessore e la presidente della Regione».

I pastori chiedono «stabilità per le aziende perché è inammissibile che ogni anno si ripresentino le problematiche e si ricorra sempre a porre rimedio nell’emergenza».

