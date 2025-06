«Arzachena avrà la sua nuova e moderna scuola dell’infanzia», afferma il sindaco Roberto Ragnedda: «L’Amministrazione comunale si è posta un obiettivo e lo ha raggiunto, malgrado le lunghe procedure necessarie e gli ostacoli dovuti alla revoca del finanziamento da parte del Ministro e dall’Inail, revoca che fin da subito abbiamo ritenuto ingiusta e non motivata. Oggi, invece, la Regione conferma l’importanza di questo progetto, per cui comunque abbiamo continuato a lavorare». Regione che assegna 2 milioni di euro per la nuova scuola dell’infanzia di via Mameli. A questi s’aggiungono 1 milione di euro di fondi comunali, dall’avanzo di amministrazione, per un totale di 3 milioni di euro disponibili. «Oggi abbiamo la certezza della copertura finanziaria necessaria all’appalto dei lavori», aggiunge il delegato alla Pubblica Istruzione, Michele Occhioni, per realizzare «un importante servizio a favore di bambini e famiglie, adeguato alle esigenze della comunità: L’assegnazione di 2 milioni di euro è frutto di un lavoro congiunto tra Regione, Comune e staff di Isc@la. A seguito di numerose interlocuzioni con l’assessore regionale alla Pubblica Istruzione, Ilaria Portas, e con il coordinatore regionale di Isc@la, Matteo Frate, che ringrazio per averci sostenuto, è stata deliberata l’assegnazione dei fondi per l’opera».

