Mentre tende sensibilmente a migliorare la situazione parcheggi nel centro storico, annosa questione, con alcune nuove aree reperite all’uopo, si fa critica soprattutto con l’estate ormai iniziata, la situazione dei vigili urbani, da tempo in numero piuttosto ridotto e senza più un comandante in pianta stabile da quando, e sono già passati diversi anni, fu trasferito il maggiore Roberto Poggi.

Il problema l’ha messo allo scoperto il consigliere d’opposizione, Roberto Cossu, nel corso dei lavori dell’ultimo Consiglio comunale, quando ha chiesto conferma del fatto che la convenzione con l’attuale comandante, prossima alla scadenza, non sarà rinnovata. La conferma è stata data dalla segreteria generale, che ha riferito essere pervenuta al Comune la non disponibilità dell’attuale comandante ad una proroga della convenzione, per ragioni personali. «Grande lavoro encomiabile ha svolto il comandante nel periodo del mandato!», gli ha riconosciuto il sindaco Fabio Lai. Ma tant’è; a ciò c’è da aggiungere che, al momento, un solo vigile urbano stagionale è stato assunto, e soltanto uno, sempre stagionale, sarà assunto prossimamente, per un totale di appena due. Piuttosto pochini per una cittadina che non tanto da giugno a settembre quanto a luglio e ad agosto vede l’arrivo di migliaia e migliaia di turisti, con un sistema viario concentrato nel centro storico, facilmente soggetto ad intasamenti specialmente allo sbarco di traghetti. Ma anche le altre competenze dei vigili urbani assumono incombenze maggiori durante il periodo estivo, e non solo limitatamente al controllo stradale. I numeri risicati di assunzioni di vigili urbani stagionali estivi – due- stridono piuttosto, con quelli di altri paesi vicini, anche più piccoli di La Maddalena, senza considerare che, ad esempio, Arzachena ne ha assunto una decina.

