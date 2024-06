Soddisfazione per la bozza consegnata alle Regioni dal ministero dell’Ambiente sulle aree idonee per le rinnovabili è stata espressa dalla presidente della Sardegna. «Sono state accolte le tre richieste che avevamo presentato: avere il 100 per cento dell’eolico offshore realizzato, riuscire ad allocarsi i 6,2 gigawatt in maniera propria con pianificazione, e poter decidere che tipo di piano energetico realizzare».

Todde aggiunge: «C’erano altre cose che avremmo voluto ma che saremo in grado di gestire a livello regionale. La bozza incide sul transitorio e potremo fare in modo di definire come dare le autorizzazioni, ma non incide su quelle già date. L’obiettivo è sempre quello di salvaguardare la Sardegna».

