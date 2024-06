Il ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica (Mase) ha accolto le richieste presentate dalla Conferenza delle Regioni relative al decreto sulle aree idonee per le rinnovabili.

Nella nuova bozza che il Mase ha trasmesso alle Regioni (a coordinare su questo dossier c’è la Sardegna), all'Anci e ai ministeri dell'Agricoltura e della Cultura, vengono inserite le proposte di modifica avanzate soprattutto dalla Sardegna, in particolare sull'eolico offshore e sulle competenze autorizzative delle Regioni.

In sostanza, l'eolico offshore concorrerà per il cento per cento al raggiungimento delle quote regionali (6,2 gigawatt quella assegnata all’Isola), e non solo per il 40% come nella prima versione. Si prevede, inoltre, la possibilità per le Regioni di poter gestire le richieste avanzate dalle società energetiche e non ancora autorizzate, che in Sardegna sono oltre un migliaio. Salve solo le procedure che avevano già concluso tutti gli iter autorizzativi (meno di una decina nell’Isola in Sardegna).

A Cagliari, intanto, nel palazzo della Regione, proseguono gli approfondimenti sulla bozza. All’opera gli assessori dell'Industria, Emanuele Cani, e dell'Ambiente, Rosanna Laconi, con la presidente Alessandra Todde e i capigruppo di maggioranza, per le valutazioni finali.

Domani mattina, infatti, a Roma ci sarà la riunione dei presidenti delle Regioni che potrebbe già dare il via libera definitivo al decreto del governo sulle aree idonee, che si attende da oltre due anni. La riunione sarà preceduta questa sera dalla commissione tecnica Ambiente ed Energia, guidata dalla Sardegna.

