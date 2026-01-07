Regione, si riparte con la Finanziaria: corsa contro il tempo per evitare il secondo mese di esercizio provvisorioIl testo della Manovra in aula nei prossimi giorni: l’opposizione annuncia una valanga di emendamenti
Dalla legge sui commissari sanitari bocciata dalla Corte Costituzionale alla frenetica ricerca di un'intesa solida, e anche a norma, sulle nomine dei nuovi direttori generali. Per la maggioranza che sostiene la governatrice Alessandra Todde non sono state, di certo, festività di fine anno rilassanti.
Adesso si riprende con la Finanziaria, primo punto in agenda del Consiglio Regionale. Riparte, quindi, la corsa contro il tempo per evitare un secondo mese di esercizio provvisorio. Ipotesi alimentata da alcune pressioni, nello stesso Campo largo, per inserire i primi 570 milioni di euro, arrivati con la risoluzione della vertenza entrate.
Intanto, su imposizione o quasi del Pd, si cercherà subito di recuperare i 100 milioni per aumentare il fondo unico degli enti locali.
In Commissione Bilancio oggi, l'esame degli emendamenti. Una trentina quelli presentati, ma una valanga di altri emendamenti è stata annunciata dalla minoranza in aula, dove il testo approderà martedì 13.
Stefano Fioretti