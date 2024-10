Decine di aerei dirottati e ritardi. È quanto successo oggi in Italia per un problema ai radar di terra di Milano che ha bloccato i voli nei cieli dell’Italia nord-occidentale, inclusi quelli per la Sardegna. Tanti i passeggeri, in partenza o arrivo da Malpensa e Linate, Torino, Bergamo e Genova, costretti a rivedere piani e tabelle di marcia. Il “blackout” del traffico aereo si protrarrà almeno fino alle 20 di oggi.

«Una volta completata la procedura d’imbarco ci hanno fatto scendere dal velivolo, in attesa di sviluppi», ha raccontato a Unionesarda.it un passeggero sardo di ritorno nell’Isola e in partenza da Torino. Dopo le incertezze iniziali, buona notizia: si riparte. Così il volo Ryanair ha salutato l’aeroporto di Caselle, anche se in ritardo. Ma non è un caso isolato. Come segnalato sul sito Sogaer, la società che gestisce lo scalo cagliaritano, tarderanno anche i due voli in arrivo da Linate (Ita Airways) e quello da Malpensa (Easyjet).

La notizia del malfunzionamento è stata confermata anche da Eurocontrol, l’agenzia europea che sovrintende i movimenti nello spazio aereo del continente.Stando alle prime informazioni tutto sarebbe partito da un problema software che ha poi bloccato i sistemi principali del centro di controllo d’area. In situazioni come queste non si va incontro a un blocco totale ma subentra una riduzione del 65% dei movimenti.

