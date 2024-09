Banchetti, riunioni, incontri con i cittadini. Il passo della Pratobello 24 non conosce pause. Per la legge di iniziativa popolare che blinda l'Isola dalla speculazione energetica si può firmare sino al 16 settembre. Dopo di che scatterà la conta dei sottoscrittori, ciascuno dei quali dovrà risultare nelle liste elettorali dei rispettivi Comuni di residenza. Un certosino lavoro che faranno i singoli municipi.

DOVE FIRMARE – Tappa ad Assemini martedì 3 e venerdì 6 settembre. La legge si potrà sottoscrivere dalle 10 alle 13 in via Sardegna. A Cagliari, banchetto il 4 settembre in piazza Garibaldi, dalle 17 alle 21,30, e il 7 al mercato di San Benedetto, dalle 8 alle 14.

Il 13 settembre, Bentu de libertadi, il comitato Cagliari Città metropolitana, porta la Pratobello in riva al mare: a Marina Piccola, alle 17 prende il via una lunga serata in cui la salvaguardia del territorio sarà cantata e recitata: oltre alla raccolta delle firme sono in programma diverse performance artistiche. Il giorno 25 – la data più probabile ma non definitiva – si farà il punto sulla legge per accompagnarla simbolicamente nel suo viaggio verso il Consiglio regionale, cui spetterà prima l'esame nelle Commissioni e poi il voto dell'Aula.

