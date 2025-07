La Sardegna resta sotto attacco, per via degli incendi che quotidianamente devastano il territorio dell’Isola. Ieri sono stati 40 gli interventi delle squadre di emergenza, con anche i mezzi aerei impegnati costantemente a dare ausilio agli uomini a terra per domare le fiamme.

Intanto, proseguono – assieme alla conta dei danni – le indagini della Forestale, coordinate dal Procuratore Sabelli, sullo spaventoso rogo che domenica ha devastato il litorale di Villasimius costringendo alla fuga, anche via mare (VIDEO), centinaia di bagnanti da Punta Molentis.

Nel mirino degli investigatori, ci sarebbe un’auto sospetta vista transitare nella zona. Al vaglio le immagini di alcune telecamere.

E, sempre sul fronte incendi, sono anche scattati due arresti, per un rogo divampato a San Giovanni Suergiu.

I dettagli negli articoli completi di Francesco Pinna e Mariella Careddu sull’Unione Sarda in edicola, sull’app e nell’edizione digitale

