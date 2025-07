Qualità delle acque a Porto Corallo: avviate dal comune tutte le necessarie verifiche, nessuna situazione critica. Nell’ambito della campagna Goletta Verde 2025, Legambiente ha diffuso in questi giorni una nota relativa a una criticità riscontrata (per uno dei due parametri analizzati) nel corso dei campionamenti nel tratto di mare antistante la foce del Flumendosa.

L’Amministrazione Comunale di Villaputzu ritiene in questo contesto opportuno fornire alcuni chiarimenti e rassicurazioni. Nel corso del confronto immediatamente avviato tra l’Amministrazione e i referenti di Legambiente, l’associazione ha evidenziato che la criticità rilevata potrebbe essere un fatto episodico, legato a condizioni puntuali e non necessariamente indicative di una problematica strutturale. È infatti la prima volta, in tanti anni di monitoraggi di Goletta Verde, che quel tratto di costa presenta una non conformità.

Monitoraggio ARPA Sardegna costante e senza anomalie. D’altro canto ARPA Sardegna esegue regolarmente campionamenti in quel tratto di costa, e uno dei punti di monitoraggio a Villaputzu si trova proprio presso la foce del Flumendosa. L’ultimo prelievo è del giorno 8 luglio, quindi successivo a quello effettuato da Goletta Verde, e tutti i parametri risultano pienamente conformi, tanto che la qualità delle acque è stata classificata come “Eccellente”. Stesso risultato nei controlli precedenti effettuati il giorno 10 giugno.

Nessuna emergenza in corso: «Ho avuto un confronto immediato e costruttivo con i referenti di Legambiente – ha dichiarato il sindaco di Villaputzu Sandro Porcu – e li ringrazio per il lavoro che stanno svolgendo. Abbiamo condiviso l’ipotesi, da loro stessi avanzata, che si tratti di una criticità temporanea, dovuta a fattori contingenti. Non c’è alcuna emergenza in atto, e infatti non è stato emesso alcun divieto di balneazione, ma non per questo si deve abbassare la guardia. Diversi comuni sardi, nelle scorse settimane, hanno ricevuto prescrizioni temporanee a seguito di anomalie rilevate da ARPA Sardegna, questo dimostra che il sistema di sorveglianza funziona».

«Va ricordato – prosegue il sindaco - che il Flumendosa raccoglie acque da un bacino idrografico molto ampio e che temperature elevate e forte pressione antropica estiva possono incidere temporaneamente sulla qualità delle acque. Sarà nostra cura, come sempre, approfondire ogni elemento utile per capire l’origine del dato e agire con responsabilità se dovessero emergere criticità. In un clima di collaborazione e assoluta trasparenza ribadiamo il nostro impegno per la tutela dell’ambiente e della salute pubblica, la cittadinanza sarà tenuta costantemente informata sugli sviluppi».

