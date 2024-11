Due giorni di piogge intense con forti disagi per gli agricoltori e allevatori del Parteolla e danni alla viabilità rurale. Dopo i sopralluoghi tecnici dei giorni scorsi, il Comune di Dolianova ha dichiarato lo stato di calamità naturale per le conseguenze provocate dall’ondata di maltempo che il 26 e 27 ottobre scorsi ha investito tutta la parte meridionale della Sardegna.

Il 27 ottobre, in meno di un’ora sono caduti a Dolianova 30 millimetri di pioggia. La grande quantità d’acqua, concentrata in un lasso di tempo ridotto, ha provocato smottamenti e creato grandi voragini in alcune strade di campagna (Santu Juanni, Gibba Niedda, Cracaxia, Murxoni, Bruncu Salamu e Arrieddu) che necessitano di essere sistemate per garantire ad agricoltori e allevatori l’accesso in sicurezza ai loro terreni.

© Riproduzione riservata