Violenza privata, maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale: sono le accuse cui sarà chiamato a rispondere un 36enne di Domus De Maria, arrestato ieri dai carabinieri mentre tentava di impedire al padre di recarsi in caserma per sporgere denuncia.

A seguito di una richiesta di soccorso giunta alla centrale operativa dell'Arma di Cagliari, in via Nuoro, da parte del padre del giovane, i militari si sono recati nell'abitazione dove padre e figlio convivono con altri familiari e hanno appurato che l'uomo impediva al padre di raggiungere la stazione dei carabinieri per presentare una querela, ostruendo il passaggio carraio dell'abitazione con la propria autovettura.

Giunti sul posto, i militari hanno invitato il giovane, a più riprese, a scendere dall’auto. Dopo circa venti minuti di trattative, il 36enne ha lasciato l’auto scagliandosi però contro uno dei militari, spintonandolo e buttandolo a terra. Dopo una breve colluttazione il giovane è stato fermato e ammanettato.

A questo punto il padre dell'arrestato, finalmente giunto in caserma, ha potuto formalizzare una denuncia nei confronti del proprio figlio per maltrattamenti contro familiari conviventi, con tanto di descrizione di atteggiamenti aggressivi, ingiurie e minacce ripetute nel tempo.

Sul capo del giovane, ora nelle camere di sicurezza della Stazione di Cagliari-Villanova, pendono ora le accuse di violenza privata, maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale.

L'udienza di convalida e il giudizio con rito direttissimo sono previsti in mattinata nel palazzo di giustizia di Cagliari.

(Unioneonline/v.l.)

