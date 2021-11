Si terrà domani sera, 25 novembre, nell'Aula Consiliare del Comune di Sinnai, un convegno sulla tematica della violenza contro le donne. Si tratta di un'iniziativa che intende fornire informazioni, dati e spunti di riflessione, in un'ottica di scambio e condivisione, per affermare un rifiuto deciso e concreto verso qualsiasi forma di violenza perpetrata contro le donne.

Gli assessorati alle Pari opportunità, alla coesione sociale e alla Cultura hanno promosso l’incontro che prevede l'intervento di 10 relatori provenienti dall’ambito istituzionale, giuridico, sociale, sanitario, del volontariato e dell’associazionismo. L’evento è patrocinato dalla Commissione regionale per le Pari Opportunità e organizzato in collaborazione con Collettiva Ominas Sinnai e il nodo di Cagliari della Rete Non una di meno. Modera il convegno la consigliera comunale Katiuscia Concas.

L'assessore alle pari opportunità Alessandra Moriconi sottolinea la drammaticità dei dati: "Nel 2021 le donne uccise sono state 116. Dinnanzi ad una situazione così grave e allarmante, l'Amministrazione sente il dovere di essere presente e di agire".

"L'obiettivo - afferma Marta Sarigu, assessore alla Cultura - è quello di dare avvio ad un percorso di sensibilizzazione e di informazione sulla tematica, sulle attività degli attori istituzionali e non che operano sul nostro territorio per la prevenzione degli episodi di violenza e per il supporto alle vittime. Il cambiamento è da realizzare, innanzitutto, sotto il profilo culturale".

L'assessore alla Coesione sociale Massimo Leoni ribadisce che "attraverso la Fondazione Polisolidale si stanno portando avanti progetti e iniziative per contrastare questa terribile piaga sociale. Il convegno rappresenta un prezioso momento di incontro fra numerosi professionisti e riteniamo che debba essere solo un punto di partenza".

