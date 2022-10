Sei case che potranno essere affittate a canone agevolato. La Giunta comunale di Villaspeciosa ha deliberato il progetto definitivo per la realizzazione degli alloggi che saranno costruiti tra le vie Leopardi e Milano. Un investimento da un milione e 500mila euro.

Tutte le case saranno realizzate con i comfort del caso (solare termico fotovoltaico) e una di queste è stata progettata come abitazione per disabili. Il progetto prevede inoltre la riqualificazione del quartiere.

“I lavori inizieranno entro fine anno, a breve sarà pubblicata la gara d’appalto per l’assegnazione degli interventi”, assicura il sindaco Gianluca Melis. “L’obiettivo è mettere a disposizione della popolazione di Villaspeciosa, che avrà una priorità per l’affitto delle case, sei abitazioni concepite con un canone di alloggio agevolato”. Chi si aggiudicherà le abitazioni pagherà un affitto al Comune calcolato in base al reddito percepito.

© Riproduzione riservata