Eccesso colposo in legittima difesa. E’ l’accusa di cui dovrà rispondere un agricoltore 35enne di Villasor, che ha investito con la sua auto un pastore in seguito a una lite scoppiata per l’invasione di un pascolo.

L’episodio è accaduto nella notte, nella zona di Su Scioffu, nelle campagne di Villasor.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della stazione locale, intervenuti sul posto assieme ai colleghi di Serramanna, l’uomo avrebbe sorpreso il rivale a pascolare il gregge nel suo campo di carciofi. Ne è nato un alterco e poi il 35enne è salito in auto, travolgendo il pastore, che ora si trova ricoverato all'ospedale Brotzu di Cagliari con gravi lesioni, anche se non è in pericolo di vita.

Dal canto proprio, l'investitore si è giustificato dicendo di non essersi reso conto di quanto accaduto: “Pensavo di aver sbattuto contro un cane pastore”, ha detto ai carabinieri.

Per il momento è stato segnalato alle autorità competenti, ma non è escluso che l’accaduto – ultimo atto di un’annosa rivalità – possa avere ulteriori sviluppi giudiziari.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata