Due auto si sono scontrate, nella serata di ieri, a Villasimius. Due persone ferite sono state soccorse e portate in ospedale.

L’incidente è avvenuto all’incrocio tra via Pascoli e via Foscolo e ha coinvolto una Fiat 500 e una Renault Captur. La prima, di proprietà di una donna residente a Quartu Sant’Elena, era guidata dal figlio di 23 anni e a bordo si trovava una ragazza di 22 anni residente a Settimo San Pietro. L’altra macchina era condotta da un 19enne residente a Rogno (Bergamo), che viaggiava con il fratello di un anno più giovane e una 21enne residente a Villasimius.

Secondo una prima ricostruzione, la Renault non ha rispettato la precedenza all'incrocio. Gli occupanti della Fiat 500 sono stati trasportati in ambulanza all'ospedale Brotzu di Cagliari per accertamenti e cure, ma non risultano essere in pericolo di vita.

Sul posto, per i rilievi, i carabinieri del Radiomobile di San Vito.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata