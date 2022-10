Un paese in lutto, il sindaco facente funzioni Luca Dessì (in attesa dell'arrivo del Commissario), ha proclamato il lutto cittadino il giorno dei funerali che si terranno probabilmente lunedì. Sospesi i festeggiamenti civili in onore di San Raffaele.

La morte del 19enne ex liceale Gabriele Viel ha scosso tutti. Il drammatico incidente a Porto Sa Ruxi è finito in tragedia. I carabinieri di Villasimius e di San Vito, coordinati dal maggiore Massimo Meloni, hanno oggi inviato il loro rapporto conclusivo alla Procura della repubblica. Il ragazzo di Villasimius, conosciuto e stimato come i suoi familiari, aveva riportato gravi ferite al capo e in altre parti del corpo.

Trasportato in codice rosso al Brotzu con l’elisoccorso, era stato intubato e ricoverato in rianimazione: prognosi riservata. Illesa la turista. La notizia si è diffusa in paese destando enorme cordoglio. Diego e Renata, i genitori, sono rimasti così senza il figlio che adoravano. Un paese sotto choc proprio per la notorietà del ragazzo e dei suoi genitori.

Il babbo Diego lavora in un villaggio turistico del posto. Già annullata la gara poetica in programma per la festa di San Raffaele Arcangelo. Annullati anche gli altri festeggiamenti civili. Lunedì ci sarà la processione religiosa e la messa del patrono.

Impossibile fare festa con un dramma come questo in un paese preoccupato anche per le condizioni dell’imprenditore Stefano Banchieri, 54 anni finito al Brotzu, ironia della sorte, qualche ora prima di Gabriel dopo che la sua moto era finita contro un furgone sulla stessa provinciale 17, pochi chilometri prima di Porto Sa Ruxi. Le condizioni dell’uomo, fondatore della prima scuola per sub di Villasimius, sono stazionarie. Con la prognosi che resta riservata.

