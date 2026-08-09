La pesca di beneficenza organizzata sabato sera a Villasimius per aiutare i gatti e i cani randagi ha visto la mobilitazione di tantissimi residenti e turisti. Un successo che ha sorpreso gli stessi organizzatori: «È stato bellissimo», ha detto Paolo Paradiso, «presidente dell’associazione I Randagi di Villasimius, «vedere così tante persone fermarsi al nostro stand, parlare con noi, conoscere quello che facciamo e soprattutto decidere di sostenere concretamente i progetti che portiamo avanti ogni giorno per gli animali randagi di Villasimius. Sinceramente non ci aspettavamo una partecipazione così importante».

Paradiso ha ringraziato tutti i volontari, quindi «le tantissime attività commerciali di Villasimius che hanno creduto nell'iniziativa e ci hanno donato i premi», il Comune «per averci concesso lo spazio» e Betty Ledda «per l'incredibile e prezioso supporto che ci ha dato nell'organizzazione dell'evento». Un grazie, inoltre, al gruppo spontaneo “Ci Siamo Anche Noi” perché «ci hanno donato le bellissime collane realizzate a mano da loro, ma soprattutto ci hanno ricordato quanto siano importanti parole come aggregazione, partecipazione e comunità».

Il ricavato sarà utilizzato per portare avanti i progetti dell’associazione, a partire dalle cure per i gatti e i cani randagi. Solo a Villasimius le colonie feline riconosciute sono tredici, altre tre sono in fase di riconoscimento. «Sabato sera», ha concluso Paradiso, «la Villasimius che ama gli animali, che partecipa e che sceglie di stare dalla parte dei più deboli era più viva che mai».

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