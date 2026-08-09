Nuovi contenitori per i rifiuti a Piscinas. Il responsabile del Servizio Tecnico, Maurizio Desogus, ha firmato la determinazione n. 96 del 4 agosto 2026 (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.it), con cui è stato disposto l'affidamento diretto per la fornitura di 15 nuovi cestini portarifiuti, destinati a potenziare il decoro e la pulizia degli spazi pubblici.

La decisione dell'amministrazione nasce dalla necessità di sostituire numerosi cestini ormai obsoleti e deteriorati dall'usura e dagli agenti atmosferici, che non garantivano più il decoro urbano e, anzi, potevano costituire un potenziale pericolo per gli utenti e per gli operatori ecologici. A rendere ancora più urgente l'intervento è il costante incremento delle presenze turistiche registrato a Piscinas, legato anche allo sviluppo del celebre Cammino Minerario di Santa Barbara, che porta a un maggiore utilizzo di piazze, parchi e aree pubbliche.

La fornitura è stata affidata alla ditta Dimcar, operatore specializzato nel settore che in passato ha già fornito arredi urbani per il Comune di Piscinas. La società si occuperà della dotazione di 15 cestini "trio" con posacenere, color canna di fucile, completi di minuteria per il fissaggio. I nuovi contenitori verranno installati direttamente sui pali di sostegno esistenti, che mantengono un buono stato di conservazione, garantendo così la perfetta uniformità dell'arredo urbano nel centro e nelle aree di aggregazione di Piscinas.

(Unioneonline/En.Ne.)

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