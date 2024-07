La parrocchia di San Raffaele Arcangelo va in soccorso del Comune di VIllasimius e, soprattutto, dei tanti turisti in cerca di un parcheggio. Da oggi infatti, e sino al 30 settembre, sarà possibile parcheggiare l’auto all’interno dell’ex campo sportivo parrocchiale in via Petrarca.

Uno spazio - come mette in evidenza l’amministrazione comunale di Villasimius – che rappresenta una importante valvola di sfogo per l’imponente numero di auto che transitano in questo periodo. La sosta è gratuita.

Negli ultimi anni, visto appunto il flusso sempre maggiore di turisti, il Comune si è messo alla ricerca di nuove aree da adibire a parcheggi. Parcheggi che durante la stagione estiva – nella maggior parte dei casi – sono a pagamento.

© Riproduzione riservata